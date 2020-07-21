Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
İsmi Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekipte kalacağını açıkladı.
Süper Lig'in 2019/20 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Hürriyet'e konuştu.
Manchester City antrenörü Pep Guardiola'yı örnek olduğunu söyleyen Buruk,"Kendime seçtiğim bir rol model veya idol demeyelim de saha içi ve saha dışı davranışlarıyla M. City Menajeri pep Guardiola'yı örnek aldığımı söyleyebilirim." dedi.
"UNITED'A KARŞI ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren tecrübeli hoca, "Şimdi ilk hedefimiz ikinci Kopenhag maçını da geçip çeyrek finale kalıp Manchester United'la eşleşmek. M.United çok iyi durumda bu sene ama o maç seyircisiz ve tek maç olacak. Her şey olabilir, biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.
Antrenör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde olacağını vurgulayan 46 yaşındaki teknik direktör, "Bu benim çok hayal ettiğim bir şeydi. Kuralar büyük önem taşıyacak. Her şey sahada belli olur. Ama Devler Ligi'nin havası bambaşka" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!
İsminin Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması konusunda ise Okan Buruk, "Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var." şeklinde konuştu.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 16:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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