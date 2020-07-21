Karanlık gece için açıklama!

Kayseri ile oynadıkları maçta yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Başakşehir'den açıklama geldi. Turuncu-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Elektriklerin kesilmesi, ekiplerimiz tarafından müdahale edilmesi ve tam kapasiteye tekrardan ulaşması 16 dakika sürmüştür. Karşılaşmanın tamamlanabilmesi için tüm teknik ekibimiz arızanın kaynaklandığı bölgede görev yapmaya devam etmişlerdir. Arızaya sebep olan klemense müdahale edilmeyip takip edilmiştir. Ancak maçın 85. dakikasında ise klemensin kablolarının erimesi nedeniyle kısa devre oluşmuş ve alev almıştır."