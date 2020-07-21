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21 Temmuz 2020, Salı
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Karanlık gece için açıklama!

Karanlık gece için açıklama!

ile oynadıkları maçta yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili 'den açıklama geldi. Turuncu-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Elektriklerin kesilmesi, ekiplerimiz tarafından müdahale edilmesi ve tam kapasiteye tekrardan ulaşması 16 dakika sürmüştür. Karşılaşmanın tamamlanabilmesi için tüm teknik ekibimiz arızanın kaynaklandığı bölgede görev yapmaya devam etmişlerdir. Arızaya sebep olan klemense müdahale edilmeyip takip edilmiştir. Ancak maçın 85. dakikasında ise klemensin kablolarının erimesi nedeniyle oluşmuş ve alev almıştır."

ile oynadıkları maçta yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili 'den açıklama geldi. Turuncu-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Elektriklerin kesilmesi, ekiplerimiz tarafından müdahale edilmesi ve tam kapasiteye tekrardan ulaşması 16 dakika sürmüştür. Karşılaşmanın tamamlanabilmesi için tüm teknik ekibimiz arızanın kaynaklandığı bölgede görev yapmaya devam etmişlerdir. Arızaya sebep olan klemense müdahale edilmeyip takip edilmiştir. Ancak maçın 85. dakikasında ise klemensin kablolarının erimesi nedeniyle oluşmuş ve alev almıştır."

  1. 21.7.2020
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