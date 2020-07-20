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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Taraftarlar dev ekrandan izledi

Taraftarlar dev ekrandan izledi

Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynandığı için taraftarları, takımlarını stat dışından destekledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynandığı için taraftarları, takımlarını stat dışından destekledi. Stadı'nın otoparkına kurulan dev ekran ve sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirilen sandalyelerde oturan Başakşehirli taraftarlar takımlarını tezahürat yaparak destekledi. Başakşehirliler, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
  1. 20.7.2020
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