MHK'nin hediyesi!

33 haftalık mücadele sonunda Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Başakşehir son 2 haftada 4 puan farkla avantajlı girmişti. Sahasında Kayserispor'u yenmesi halinde de mutlu sona ulaşacaktı. Mahmut Tekdemir'in akıl dolu vuruşuyla öne geçen İstanbul temsilcisi kalan bölümde skoru iyi tuttu. Fatih Terim Stadı'nda 'tuhaf' şekilde iki kez elektrik kesintisi yaşandı. Trabzonspor'un mağlubiyet haberi ile Başakşehir'de kutlamalar erkenden başladı. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri ligin 6. şampiyonu oldular.

HAKEM DAMGASI

Süper Lig'de bu sezon ciddi manada hakem hataları oldu. Sezonun ilk yarısında hakemler önce son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ın üzerine oynadılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da hakem hatalarıyla geri düştüler. İkinci devrenin başından itibaren Fenerbahçe ve Beşiktaş sistem dışına itildi. Koronavirüs sonrası Aslan'a kement atıldı. Trabzonspor da sezon boyu ciddi hakem hatalarıyla kurban edildi. Rakipleri bir bir saf dışı bırakılan Başakşehir mutlu sona ulaştı.

KASA DOLDU

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon TL ayak bastı parası alan Başakşehir performansının karşılığında da 68 milyon TL'yi daha kasasına taşıdı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan Boz Baykuşlar 20 milyon euro'ya yakın bir parayı da UEFA'dan alacak.