MHK'nin hediyesi! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir MHK'nin hediyesi!

'nin hediyesi!

MHK'nin hediyesi!

sahasında ’u tek golle geçerek şampiyonluğa ulaştı. , dört büyükleri sırasıyla doğradı. Buruk ve öğrencilerinin yolu temizlendi.

33 haftalık mücadele sonunda 'de şampiyon belli oldu. son 2 haftada 4 puan farkla avantajlı girmişti. Sahasında 'u yenmesi halinde de mutlu sona ulaşacaktı. Mahmut Tekdemir'in akıl dolu vuruşuyla öne geçen temsilcisi kalan bölümde skoru iyi tuttu. Stadı'nda 'tuhaf' şekilde iki kez elektrik kesintisi yaşandı. 'un mağlubiyet haberi ile Başakşehir'de kutlamalar erkenden başladı. Teknik direktör ve öğrencileri ligin 6. şampiyonu oldular.

HAKEM DAMGASI
Süper Lig'de bu sezon ciddi manada hakem hataları oldu. Sezonun ilk yarısında hakemler önce son 2 yılın şampiyonu 'ın üzerine oynadılar. , ve Trabzonspor da hakem hatalarıyla geri düştüler. İkinci devrenin başından itibaren Fenerbahçe ve Beşiktaş sistem dışına itildi. Koronavirüs sonrası Aslan'a kement atıldı. Trabzonspor da sezon boyu ciddi hakem hatalarıyla kurban edildi. Rakipleri bir bir saf dışı bırakılan Başakşehir mutlu sona ulaştı.

KASA DOLDU
Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon TL ayak bastı parası alan Başakşehir performansının karşılığında da 68 milyon TL'yi daha kasasına taşıdı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan Boz Baykuşlar 20 milyon euro'ya yakın bir parayı da 'dan alacak.

  1. 20.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK'nin hediyesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA