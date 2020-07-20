Kupa canavarı Gökhan İnler - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Kupa canavarı Gökhan İnler

Kupa canavarı

Kupa canavarı Gökhan İnler

gittiği yere şampiyonluğu da götürüyor. 'in 'de şampiyon olmasıyla birlikte turuncu lacivertlilerde yıldız oyuncu Gökhan İnler de 8'inci kez kupa sevinci yaşadı.

2006 yılında Zürih'e olan , takımının 25 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasında önemli paya sahip isimlerden oldu. Bir sonraki sezon da Zürih ile şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu, daha sonra transfer olduğu 'da da ile iki kez İtalya Kupası ve bir kez de İtalya sevinci yaşadı.

2011-2012 sezonunda Napoli 25 yıllık kupa hasretine son verirken, Gökhan İnler takımın en önemli isimlerinden biri durumundaydı.

Daha sonra İngiltere takımlarından ile anlaşan Gökhan İnler, 2016 yılında Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine imza atan takımda bu sevinci yaşayan isimlerden oldu.

Leicester City ile yaşadığı şampiyonluk sonrası 'a transfer olan yıldız futbolcu, burada da ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşama başarısı gösterdi.

Ertesi sezon 'e transfer olan Gökhan, 2019-2020 sezonunda elde edilen şampiyonlukla birlikte 8'inci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

  1. 20.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupa canavarı Gökhan İnler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA