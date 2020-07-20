Kupa canavarı Gökhan İnler
Gökhan İnler gittiği yere şampiyonluğu da götürüyor. Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasıyla birlikte turuncu lacivertlilerde yıldız oyuncu Gökhan İnler de 8'inci kez kupa sevinci yaşadı.
2006 yılında Zürih'e transfer olan Gökhan İnler, takımının 25 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasında önemli paya sahip isimlerden oldu. Bir sonraki sezon da Zürih ile şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu, daha sonra transfer olduğu İtalya'da da Napoli ile iki kez İtalya Kupası ve bir kez de İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı.
2011-2012 sezonunda Napoli 25 yıllık kupa hasretine son verirken, Gökhan İnler takımın en önemli isimlerinden biri durumundaydı.
Daha sonra İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City ile anlaşan Gökhan İnler, 2016 yılında Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine imza atan takımda bu sevinci yaşayan isimlerden oldu.
Leicester City ile yaşadığı şampiyonluk sonrası Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu, burada da ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşama başarısı gösterdi.
Ertesi sezon Medipol Başakşehir'e transfer olan Gökhan, 2019-2020 sezonunda elde edilen şampiyonlukla birlikte 8'inci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 20.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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