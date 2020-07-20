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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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İki değişiklik

İki değişiklik

'de mutlu sona ulaşan 'de geçen hafta 4-3 kaybedilen mücadelesinden iki ismi değiştirdi.

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan 'de geçen hafta 4-3 kaybedilen mücadelesinden iki ismi değiştirdi. mücadelesinde geçtiğimiz hafta şans bulan ile Danijel Aleksic'i kenara çekti. Yerine ile Eljero Elia'yı oynattı. Mahmut Tekdemir dün fileleri sarsmayı başardı.
  1. 20.7.2020
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