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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Gümüşdağ: Hak ettik

Gümüşdağ: Hak ettik

Başkanı , şampiyonlukla büyük coşku yaşadı. Gümüşdağ, "Bu şampiyonluğu hak ettik" dedi.

Başkanı , şampiyonlukla büyük coşku yaşadı. Gümüşdağ "Bu şampiyonluğu hak ettik. Yıllardır gelen tecrübemizi bu sezon şampiyonluk kupasıyla taçlandırdık" ifadelerini kullandı.
  1. 20.7.2020
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