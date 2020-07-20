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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Çok mutluyuz

Çok mutluyuz

'e yeni bir şampiyon kazandıran , maç sonu çok mutluydu. Buruk, "Bu sevincin karşılığı yok, sonunda şampiyonuz. Birçok kişinin emeği var. Herkese teşekkür ederim" dedi.

'e yeni bir şampiyon kazandıran , maç sonu çok mutluydu. Buruk, "Bu sevincin karşılığı yok, sonunda şampiyonuz. Birçok kişinin emeği var. Herkese teşekkür ederim. 'ya da teşekkür ederim. Emre Belözoğlu, Mossoro gibi isimlere de teşekkürler. Pandemiden sonra iyi döndük, iyi de çalıştık. Avrupa ile birlikte götürdük. Çok emek verdik, karşılığını aldık. Şampiyonlar Ligi için çok mutluyum. Kopenhag'ı eleyerek, ile oynayacağız. Bu hem bizim hem de ülkemiz için önemli. İnşallah orada da en yukarıya kadar gideriz" dedi. Akhisarspor ile kupayı kazanan Buruk, 'le lig şampiyonluğunu da tattı.
  1. 20.7.2020
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