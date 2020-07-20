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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Bilal Erdoğan maçı tribünden takip etti

Bilal Erdoğan maçı tribünden takip etti

Gündüz saatlerinde ile birlikte 'da kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak 'nde incelemelerde bulunan Başkanı Bilal Erdoğan, dünkü maçı tribünden takip etti.

Gündüz saatlerinde ile birlikte 'da kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak 'nde incelemelerde bulunan Başkanı Bilal Erdoğan, dünkü maçı tribünden takip etti. atkısı takan Erdoğan, maç sonunda şampiyon olan futbolcuları kutladı.
  1. 20.7.2020
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