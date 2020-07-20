Bilal Erdoğan maçı tribünden takip etti
Gündüz saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünkü maçı tribünden takip etti.
- 20.7.2020
- İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!
- Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bilal Erdoğan maçı tribünden takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.