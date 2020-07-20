Başkan Erdoğan’dan tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir Spor Kulübü'nü tebrik etti. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Başakşehir" yazılı bir görselle birlikte "Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu @ ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



'TÜM TAKIMLARA TEŞEKKÜRLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ligin tamamlanmasıyla ilgili attığı ikinci twitter mesajında ise "Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994-98 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Başakşehir Kulübü'nün temellerini atmış, kulübü faaliyete geçirmişti.



DEMBA DUBLE YAPTI

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Demba Ba, Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 2016-2017 sezonunda iki maçta görev alsa da siyahbeyazlılarda şampiyonluk tadan Senegalli golcü, Başakşehir ile ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Ba, şampiyonluk yolunda takımına attığı 12 golle büyük katkı sağladı.



ÖZEL TİŞÖRT GİYDİLER

Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olan Başakşehir'de teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk tişörtlerini giydi ve şapkalarını taktı. Tişörtlerin üzerinde, "Şampiyon Başakşehir" yazısı yer aldı. Ayrıca, dev balonlarda "Türkiye'nin yeni şampiyonu" yazısına yer verildi.Başakşehirli oyuncular sahada bol bol fotoğraf çektirdi.



MERT'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Başakşehir kalecisi Mert Günok, dün yine kritik kurtarışlara imza attı. Kayserispor ataklarına duvar ören 31 yaşındaki file bekçisi, ligin en az gol yiyen takımı olan İstanbul ekibinin şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. A Milli Takım kalesini de koruyan Mert, "Zorlu bir yarışın sonunda bu başarıyı yakaladık. Çok mutluyuz" dedi.



DEV PANKART

Maçın ardından statta üzerinde "Şampiyon Başakşehir" yazılı dev bir pankart asıldı. Stat hoparlörlerinden de Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Medipol Başakşehir marşlarına saha kenarından atılan konfetiler de eşlik etti. Skorbordda oyuncuların fotoğrafları gösterildi.



SEVİNÇ YUMAĞI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tüm takım saha içinde sevinç yumağı oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk, başkan, yöneticiler ve futbolcular saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.