Süper Lig'de heyecan son haftalara girilirken daha da artmış durumda. Ligin 33. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. İlk 32 hafta itibarıyla topladığı 66 puanla zirvede yer alan Başakşehir, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda, 4 puan gerisinde bulunan en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını koruyarak son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan edecek. An itibarıyla 32 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ise düşme potasından kurtulmak adına karşılaşmadan puan çıkartmak istiyor. Mücadele öncesi Medipol Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk düdük 21.00'da çalacak. Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibini maç saatinde fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Enver Cenk Şahin, Hasan Hüseyin Acar, Rienstra, Henrique, Kravets

AZUBUIKE'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

CRIVELLI VE CLICHY SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Başakşehir bu maçı kazanırsa Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Kayserispor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Başakşehir ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (3B 9M), rakibini en son Aralık 2011'de mağlup edebildi (1-0).

Başakşehir, Kayserispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sekizinde kalesini gole kapattı ve sadece dört gol yedi ancak bu goller son beş karşılaşmada geldi.

Evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (11G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Kayserispor bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçını toplam 15 gol yiyerek kaybetti ancak her karşılaşmada gol bulmayı başardı.

Başakşehir'in Süper Lig'de iç sahada attığı son 11 gol, maçların ikinci yarılarında geldi.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş maçın dördünde birer gol kaydetti.

Başakşehir'in iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün üçünde asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Artem Kravets, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada takımının Başakşehir filelerine gönderdiği tek golün sahibiydi.