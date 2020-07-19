Medipol Başakşehir - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan son haftalara girilirken daha da artmış durumda. Ligin 33. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. İlk 32 hafta itibarıyla topladığı 66 puanla zirvede yer alan Başakşehir, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda, 4 puan gerisinde bulunan en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını koruyarak son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.

An itibarıyla 32 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ise düşme potasından kurtulmak adına karşılaşmadan puan çıkartmak istiyor.





BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ



Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba



Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER

Başakşehir bu maçı kazanırsa Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Kayserispor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Başakşehir ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (3B 9M), rakibini en son Aralık 2011'de mağlup edebildi (1-0).

Başakşehir, Kayserispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sekizinde kalesini gole kapattı ve sadece dört gol yedi ancak bu goller son beş karşılaşmada geldi.

Evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (11G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Kayserispor bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçını toplam 15 gol yiyerek kaybetti ancak her karşılaşmada gol bulmayı başardı.

Başakşehir'in Süper Lig'de iç sahada attığı son 11 gol, maçların ikinci yarılarında geldi.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş maçın dördünde birer gol kaydetti.

Başakşehir'in iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün üçünde asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Artem Kravets, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada takımının Başakşehir filelerine gönderdiği tek golün sahibiydi.