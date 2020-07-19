Medipol Başakşehir - Kayserispor | CANLI
Süper Lig'de bitime az bir süre kala heyecan 33. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Başakşehir karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Maçı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan son haftalara girilirken daha da artmış durumda. Ligin 33. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. İlk 32 hafta itibarıyla topladığı 66 puanla zirvede yer alan Başakşehir, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda, 4 puan gerisinde bulunan en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını koruyarak son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.
An itibarıyla 32 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ise düşme potasından kurtulmak adına karşılaşmadan puan çıkartmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets
MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER
Başakşehir bu maçı kazanırsa Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak.
Kayserispor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.
Başakşehir ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (3B 9M), rakibini en son Aralık 2011'de mağlup edebildi (1-0).
Başakşehir, Kayserispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sekizinde kalesini gole kapattı ve sadece dört gol yedi ancak bu goller son beş karşılaşmada geldi.
Evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (11G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
Kayserispor bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçını toplam 15 gol yiyerek kaybetti ancak her karşılaşmada gol bulmayı başardı.
Başakşehir'in Süper Lig'de iç sahada attığı son 11 gol, maçların ikinci yarılarında geldi.
Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş maçın dördünde birer gol kaydetti.
Başakşehir'in iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün üçünde asisti İrfan Can Kahveci yaptı.
Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Artem Kravets, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada takımının Başakşehir filelerine gönderdiği tek golün sahibiydi.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 20:55
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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