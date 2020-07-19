"Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirdik"
Süper Lig'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Turuncu-lacivertli takımın Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor karşısında 1-0 kazanarak Süper Lig'de bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştı. Ligde şampiyonluğu yaşayan 6. takım olmayı başaran turuncu-lacivertlilerde büyük bir coşku yaşanıyor.
"BAŞKAN ERDOĞAN'A VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti. Gümüşdağ açıklamasında, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Artık Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'dir!" dedi.
- 20.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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