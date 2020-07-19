"Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirdik" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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"Kurucu başkanımız 'a verdiğimiz sözü yerine getirdik"

"Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getirdik"

'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol 'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Turuncu-lacivertli takımın Başkanı yaptığı açıklamada, "Kurucu başkanımız 'a sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Medipol , karşısında 1-0 kazanarak 'de bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştı. Ligde şampiyonluğu yaşayan 6. takım olmayı başaran turuncu-lacivertlilerde büyük bir coşku yaşanıyor.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Başakşehir Başkanı şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunurken, Başkan 'a verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti. Gümüşdağ açıklamasında, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Artık 'nin yeni şampiyonu Başakşehir'dir!" dedi.

  1. 20.07.2020
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