Bilal Erdoğan Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada kutladı!

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan eden Medipol Başakşehir'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, mücadeleyi tribünden takip etti.

Erdoğan, maç sonrası sahaya inerek futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.