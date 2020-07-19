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19 Temmuz 2020, Pazar
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Bilal Erdoğan Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada kutladı!

Bilal Erdoğan Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada kutladı!

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in 'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şampiyonluğu Başakşehir takımıyla birlikte sahada kutladı.

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı Hes Kablo 'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan eden Medipol Başakşehir'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, mücadeleyi tribünden takip etti.

Erdoğan, maç sonrası sahaya inerek futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.

  1. 20.07.2020
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