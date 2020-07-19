Bilal Erdoğan Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada kutladı!
Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şampiyonluğu Başakşehir takımıyla birlikte sahada kutladı.
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan eden Medipol Başakşehir'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, mücadeleyi tribünden takip etti.
Erdoğan, maç sonrası sahaya inerek futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bilal Erdoğan Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada kutladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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