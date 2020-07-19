Başakşehir maçında ilginç anlar... Şampiyonluk maçında elektrikler gitti! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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maçında ilginç anlar... Şampiyonluk maçında elektrikler gitti!

Başakşehir maçında ilginç anlar... Şampiyonluk maçında elektrikler gitti!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan - mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın bir bölümünde elektrikler kesildi. İşte o görüntüler...

'in ile oynadığı maçın ikinci yarısında stadın elektrikleri kesildi.


Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Başakşehir ve Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta stadın bir bölümü karanlığa büründü.

Başakşehir - Kayserispor maçında elektriklerin gitmesinin ardından VAR bağlantısı koptu.

  1. 19.07.2020
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