Lider Başakşehir uzaktan vuracak

Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Başakşehir, evindeki Kayseri maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, pas çalışmasının ardından orta ve şut organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.