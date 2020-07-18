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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Lider uzaktan vuracak

Lider Başakşehir uzaktan vuracak

 Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi 'un 4 puan önünde lider giren , evindeki maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi 'un 4 puan önünde lider giren , evindeki maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, pas çalışmasının ardından orta ve şut organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

  1. 18.7.2020
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