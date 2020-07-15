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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Rekor peşinde

Rekor peşinde

'in tecrübeli orta sahası , takımının şampiyon olması durumunda lig şampiyonluğunu 3 farklı takımda kazanan ve bunu 'de başaran ilk ve tek futbolcu olacak.

'in tecrübeli orta sahası , takımının şampiyon olması durumunda lig şampiyonluğunu 3 farklı takımda kazanan ve bunu 'de başaran ilk ve tek futbolcu olacak. Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştiren, ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçecek.
  1. 15.7.2020
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