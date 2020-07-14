Son 4 sezonun lideri

Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşamasa da son dönemde Süper Lig'e damga vurmayı başardı. İstanbul temsilcisi son 4 sezonda en fazla puan toplayan takım. Başakşehir bu dönemde 278 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş 269 puan topladı. 3. sırada 260 puanla Galatasaray yer alıyor. Aynı dönemde Fenerbahçe 232 puan aldı. Trabzonpor ise hanesine 231 puan yazdırdı.