Son 4 sezonun lideri
Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşamasa da son dönemde Süper Lig'e damga vurmayı başardı.
Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşamasa da son dönemde Süper Lig'e damga vurmayı başardı. İstanbul temsilcisi son 4 sezonda en fazla puan toplayan takım. Başakşehir bu dönemde 278 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş 269 puan topladı. 3. sırada 260 puanla Galatasaray yer alıyor. Aynı dönemde Fenerbahçe 232 puan aldı. Trabzonpor ise hanesine 231 puan yazdırdı.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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