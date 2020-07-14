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14 Temmuz 2020, Salı
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Son 4 sezonun lideri

Son 4 sezonun lideri

şampiyonluğa ulaşamasa da son dönemde 'e damga vurmayı başardı.

şampiyonluğa ulaşamasa da son dönemde 'e damga vurmayı başardı. temsilcisi son 4 sezonda en fazla puan toplayan takım. Başakşehir bu dönemde 278 puanı hanesine yazdırdı. 269 puan topladı. 3. sırada 260 puanla yer alıyor. Aynı dönemde 232 puan aldı. Trabzonpor ise hanesine 231 puan yazdırdı.

  1. 14.7.2020
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