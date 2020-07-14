Şehir efsanesi
Lider Medipol Başakşehir, Konyaspor deplasmanında ateşle oynadı. 4 gollük ağır bir mağlubiyet aldı. Denizli'den gelen haberle sevindi. Trabzonspor sürpriz bir yenilgi alınca şampiyonluk şansı ayağına geldi.
Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki kıran kırana yarışta heyecan dolu bir gece yaşandı. İstanbul temsilcisi, Konyaspor karşısında 3. dakikada Edin Visca'nın penaltı golüyle öne geçmesine rağmen 20'de Miya, 28'de Ömer Ali'nin golleriyle 2-1 yenik duruma düştü. 45'te Miya farkı 2'ye çıkardı. 79'da Volkan Fındıklı'nın kendi kalesine attığı golle Başakşehir umutlandı. 77'de Elia ile 3-3'ü buldu. 85'te Skubic skoru belirledi: 4-3.
ZAFERE BİR ADIM KALDI
Medipol Başakşehir korku tünelinden kendi çıkamadı ancak Denizli'den gelen haberle büyük sevinç yaşadılar. Trabzonspor'un Denizlispor'a 2-1 kaybetmesiyle birlikte İstanbul temsilcisi en yakın rakibiyle 4 puanlık farkı korumuş oldu. Geriye de 2 hafta kaldı. Başakşehir'de gözler şimdiden Kayserispor mücadelesine çevrildi. Okan Buruk ve öğrencileri gelecek hafta sahalarında oynayacakları bu karşılaşmadan şampiyon olarak ayrılmayı hedefliyorlar.
KULÜBEDE BÜYÜK COŞKU
Başakşehir, Konyaspor deplasmanında 4. golü yedikten sonra takımda yüzler asıldı. Ancak hemen ardından Denizlispor'un, Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçtiği haberi geldi. Başakşehir yedek kulübesi büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular birbirlerine sarılıp mutluluklarını paylaştılar.
NASIL ŞAMPİYON OLUR?
- Başakşehir, Kayserispor'u yenerse
- Başakşehir ve Trabzonspor maçları berabere biterse
- Başakşehir berabere kalır, Trabzonspor kaybederse
- Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaybederse
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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