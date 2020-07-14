Şehir efsanesi

Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki kıran kırana yarışta heyecan dolu bir gece yaşandı. İstanbul temsilcisi, Konyaspor karşısında 3. dakikada Edin Visca'nın penaltı golüyle öne geçmesine rağmen 20'de Miya, 28'de Ömer Ali'nin golleriyle 2-1 yenik duruma düştü. 45'te Miya farkı 2'ye çıkardı. 79'da Volkan Fındıklı'nın kendi kalesine attığı golle Başakşehir umutlandı. 77'de Elia ile 3-3'ü buldu. 85'te Skubic skoru belirledi: 4-3.

ZAFERE BİR ADIM KALDI

Medipol Başakşehir korku tünelinden kendi çıkamadı ancak Denizli'den gelen haberle büyük sevinç yaşadılar. Trabzonspor'un Denizlispor'a 2-1 kaybetmesiyle birlikte İstanbul temsilcisi en yakın rakibiyle 4 puanlık farkı korumuş oldu. Geriye de 2 hafta kaldı. Başakşehir'de gözler şimdiden Kayserispor mücadelesine çevrildi. Okan Buruk ve öğrencileri gelecek hafta sahalarında oynayacakları bu karşılaşmadan şampiyon olarak ayrılmayı hedefliyorlar.

KULÜBEDE BÜYÜK COŞKU

Başakşehir, Konyaspor deplasmanında 4. golü yedikten sonra takımda yüzler asıldı. Ancak hemen ardından Denizlispor'un, Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçtiği haberi geldi. Başakşehir yedek kulübesi büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular birbirlerine sarılıp mutluluklarını paylaştılar.

NASIL ŞAMPİYON OLUR?

- Başakşehir, Kayserispor'u yenerse

- Başakşehir ve Trabzonspor maçları berabere biterse

- Başakşehir berabere kalır, Trabzonspor kaybederse

- Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaybederse