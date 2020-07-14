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14 Temmuz 2020, Salı
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Şehir efsanesi

Şehir efsanesi

Lider Medipol , deplasmanında ateşle oynadı. 4 gollük ağır bir mağlubiyet aldı. Denizli'den gelen haberle sevindi. sürpriz bir yenilgi alınca şampiyonluk şansı ayağına geldi.

Süper Lig'de ile arasındaki kıran kırana yarışta heyecan dolu bir gece yaşandı. temsilcisi, karşısında 3. dakikada Edin Visca'nın penaltı golüyle öne geçmesine rağmen 20'de Miya, 28'de Ömer Ali'nin golleriyle 2-1 yenik duruma düştü. 45'te Miya farkı 2'ye çıkardı. 79'da Volkan Fındıklı'nın kendi kalesine attığı golle Başakşehir umutlandı. 77'de Elia ile 3-3'ü buldu. 85'te Skubic skoru belirledi: 4-3.

ZAFERE BİR ADIM KALDI

Medipol Başakşehir korku tünelinden kendi çıkamadı ancak Denizli'den gelen haberle büyük sevinç yaşadılar. Trabzonspor'un Denizlispor'a 2-1 kaybetmesiyle birlikte İstanbul temsilcisi en yakın rakibiyle 4 puanlık farkı korumuş oldu. Geriye de 2 hafta kaldı. Başakşehir'de gözler şimdiden mücadelesine çevrildi. ve öğrencileri gelecek hafta sahalarında oynayacakları bu karşılaşmadan şampiyon olarak ayrılmayı hedefliyorlar.

KULÜBEDE BÜYÜK COŞKU

Başakşehir, Konyaspor deplasmanında 4. golü yedikten sonra takımda yüzler asıldı. Ancak hemen ardından Denizlispor'un, Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçtiği haberi geldi. Başakşehir yedek kulübesi büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular birbirlerine sarılıp mutluluklarını paylaştılar.

NASIL ŞAMPİYON OLUR?

- Başakşehir, Kayserispor'u yenerse

- Başakşehir ve Trabzonspor maçları berabere biterse

- Başakşehir berabere kalır, Trabzonspor kaybederse

- Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaybederse

  1. 14.7.2020
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