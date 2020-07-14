Sarıda geçtiler

Süper Lig'de lider durumdaki Başakşehir'de sol bek Clichy ve forvet Enzo Crivelli sarı kart sınırındaydı. Teknik direktör Okan Buruk iki oyuncusunu mücadele öncesinde uyarmıştı. İki futbolcu da dün Konya'da kart görmedi. Gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyebilecekler.