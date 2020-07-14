Sarıda geçtiler
Süper Lig'de lider durumdaki Başakşehir'de sol bek Clichy ve forvet Enzo Crivelli sarı kart sınırındaydı.
Süper Lig'de lider durumdaki Başakşehir'de sol bek Clichy ve forvet Enzo Crivelli sarı kart sınırındaydı. Teknik direktör Okan Buruk iki oyuncusunu mücadele öncesinde uyarmıştı. İki futbolcu da dün Konya'da kart görmedi. Gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyebilecekler.
- 14.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sarıda geçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.