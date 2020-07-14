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14 Temmuz 2020, Salı
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Sarıda geçtiler

Sarıda geçtiler

 Lig'de lider durumdaki 'de sol bek Clichy ve forvet sınırındaydı.

Lig'de lider durumdaki 'de sol bek Clichy ve forvet sınırındaydı. Teknik direktör iki oyuncusunu mücadele öncesinde uyarmıştı. İki futbolcu da dün 'da kart görmedi. Gelecek hafta maçında forma giyebilecekler.

  1. 14.7.2020
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