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14 Temmuz 2020, Salı
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heyecanlı

Mehmet Topal heyecanlı

 ekibinin tecrübeli futbolcusu tarih yazmaya yakın.

ekibinin tecrübeli futbolcusu tarih yazmaya yakın. 2007-08 sezonunda G.Saray, 2013-14'te ise F.Bahçe ile şampiyonluk yaşayan , ile de kupayı kaldırmak istiyor. 3 farklı takımla şampiyonluk sevinci tadan ilk futbolcu olmayı hedefliyor.

  1. 14.7.2020
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