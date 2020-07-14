Mehmet Topal heyecanlı

İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu tarih yazmaya yakın. 2007-08 sezonunda G.Saray, 2013-14'te ise F.Bahçe ile şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, Başakşehir ile de kupayı kaldırmak istiyor. 3 farklı takımla şampiyonluk sevinci tadan ilk futbolcu olmayı hedefliyor.