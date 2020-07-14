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14 Temmuz 2020, Salı
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Kaptan Visca yetmedi

Kaptan Visca yetmedi

'in  karşısında aldığı 4-3'lük yenilgide sahada ekibinde sadece ayakta kalabildi.

'in karşısında aldığı 4-3'lük yenilgide sahada ekibinde sadece ayakta kalabildi. Boşnak futbolcu 1 gol, 1 asistle oynadı. Toplamda 12 gol, 12 asiste ulaştı. Ancak takım arkadaşları Visca'ya ayak uyduramayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Yine de kaybedince Başakşehir sevindi.

  1. 14.7.2020
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