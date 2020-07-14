Kaptan Visca yetmedi

Başakşehir'in Konyaspor karşısında aldığı 4-3'lük yenilgide sahada İstanbul ekibinde sadece Edin Vicsa ayakta kalabildi. Boşnak futbolcu 1 gol, 1 asistle oynadı. Toplamda 12 gol, 12 asiste ulaştı. Ancak takım arkadaşları Visca'ya ayak uyduramayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Yine de Trabzonspor kaybedince Başakşehir sevindi.