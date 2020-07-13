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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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şampiyonluk aşkına

Başakşehir şampiyonluk aşkına

, bugün deplasmanda ile tarihi bir maça çıkacak. Turuncu-lacivertliler eğer 'da galip gelir, takipçisi da 'ye yenilirse, temsilcisi bitime iki hafta kala 'de 6. farklı takım olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

, bugün deplasmanda ile tarihi bir maça çıkacak. Turuncu-lacivertliler eğer 'da galip gelir, takipçisi da 'ye yenilirse, temsilcisi bitime iki hafta kala 'de 6. farklı takım olarak şampiyonluğunu ilan edecek. 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak elde ettiği 66 puanla Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. 30 puanla düşme potasındaki Konyaspor da ligde kalma adına Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
  1. 13.7.2020
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