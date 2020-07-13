Başakşehir 16 yaşındaki Emre Demir'le anlaşmaya vardı
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinin en genç yaşta gol atan futbolcusu olan Kayserisporlu Emre Demir ile anlaşmaya vardı. Başakşehir, 16 yaşındaki yıldız için 2 milyon euro bonservis bedeli talep eden Kayserispor'la da anlaşma sağlarsa transfer resmiyete dökülecek.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertli kulüp, Süper Lig'in gelecek vadeden yıldız adayı Emre Demir ile anlaşmaya vardı.
KAYSERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
16 yaşındaki Emre Demir ile her konuda el sıkışan Başakşehir, Kayserispor'u talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile transfer operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.
- 13.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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