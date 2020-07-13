Başakşehir 16 yaşındaki Emre Demir'le anlaşmaya vardı

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertli kulüp, Süper Lig'in gelecek vadeden yıldız adayı Emre Demir ile anlaşmaya vardı.

KAYSERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

16 yaşındaki Emre Demir ile her konuda el sıkışan Başakşehir, Kayserispor'u talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile transfer operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.