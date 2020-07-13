Başakşehir 16 yaşındaki Emre Demir'le anlaşmaya vardı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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16 yaşındaki Demir'le anlaşmaya vardı

Başakşehir 16 yaşındaki Emre Demir'le anlaşmaya vardı

lideri Medipol , gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinin en genç yaşta gol atan futbolcusu olan Kayserisporlu Demir ile anlaşmaya vardı. Başakşehir, 16 yaşındaki yıldız için 2 milyon euro bonservis bedeli talep eden 'la da anlaşma sağlarsa transfer resmiyete dökülecek.

'de şampiyonluğa koşan Medipol , gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertli kulüp, Süper Lig'in gelecek vadeden yıldız adayı Demir ile anlaşmaya vardı.

KAYSERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
16 yaşındaki Emre Demir ile her konuda el sıkışan Başakşehir, 'u talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.

  1. 13.07.2020
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