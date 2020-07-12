Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı!

Medipol Başakşehir'de tüm corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.



