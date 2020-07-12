Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

'de corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı!

Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı!

ekiplerinden resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tüm takıma yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

'de tüm corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, İttifak Holding maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.


  1. 12.07.2020
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