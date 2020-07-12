Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı!
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tüm takıma yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Medipol Başakşehir'de tüm corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Futbolcularımız, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir'de corona virüsü test sonuçları negatif sonuçlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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