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12 Temmuz 2020, Pazar
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taktik çalıştı

Başakşehir taktik çalıştı

, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. Başakşehir bu sabahki idmanla hazırlıkları bitirecek.

  1. 12.7.2020
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