Şehir'e İngiliz devi

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'ı elerse LASK-Manchester United eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. İngiliz devi, ilk maçı 5-0 kazanmıştı. Turunculacivertliler, ManU'yu da geçmesi halinde yarı finalde ise (Wolves- Olympiakos)-(Roma-Sevilla) eşleşmesinden gelecek takımla final mücadelesi yapacak. Başakşehir hocası Okan Buruk, eşleşme için, "Biz de bir sıralama yapmıştık, en son M.United'ı yazmıştık. Belki de favoriyle eşleştik. 5 veya 6 Ağustos'taki Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur. Kopenhag'ı geçersek M.United'ı düşüneceğiz" yorumunu yaptı.

EN İYİSİ LİDER BAŞAKŞEHİR

Corona virüsü arasından sonra Süper Lig'de 5 maça çıkan takımlar içinde 13 puana ulaşan lider Başakşehir en başarılı ekip olurken, bu süreçte 1 puanda kalan Denizlispor en kötü performansa imza attı. Ligde zirvedeki turunculacivertlileri 10'ar puanla Kasımpaşa ve Fenerbahçe, 9'ar puanla da Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK izledi.