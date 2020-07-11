Şehir'e İngiliz devi
Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'ı elerse LASK-Manchester United eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'ı elerse LASK-Manchester United eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. İngiliz devi, ilk maçı 5-0 kazanmıştı. Turunculacivertliler, ManU'yu da geçmesi halinde yarı finalde ise (Wolves- Olympiakos)-(Roma-Sevilla) eşleşmesinden gelecek takımla final mücadelesi yapacak. Başakşehir hocası Okan Buruk, eşleşme için, "Biz de bir sıralama yapmıştık, en son M.United'ı yazmıştık. Belki de favoriyle eşleştik. 5 veya 6 Ağustos'taki Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur. Kopenhag'ı geçersek M.United'ı düşüneceğiz" yorumunu yaptı.
EN İYİSİ LİDER BAŞAKŞEHİR
Corona virüsü arasından sonra Süper Lig'de 5 maça çıkan takımlar içinde 13 puana ulaşan lider Başakşehir en başarılı ekip olurken, bu süreçte 1 puanda kalan Denizlispor en kötü performansa imza attı. Ligde zirvedeki turunculacivertlileri 10'ar puanla Kasımpaşa ve Fenerbahçe, 9'ar puanla da Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK izledi.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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