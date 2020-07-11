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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Şehir'e İngiliz devi

Şehir'e İngiliz devi

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Temsilcimiz , 'ı elerse LASK-Manchester United eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Temsilcimiz , 'ı elerse LASK-Manchester United eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. İngiliz devi, ilk maçı 5-0 kazanmıştı. Turunculacivertliler, ManU'yu da geçmesi halinde yarı finalde ise (Wolves- Olympiakos)-(Roma-Sevilla) eşleşmesinden gelecek takımla final mücadelesi yapacak. Başakşehir hocası , eşleşme için, "Biz de bir sıralama yapmıştık, en son M.United'ı yazmıştık. Belki de favoriyle eşleştik. 5 veya 6 Ağustos'taki Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur. Kopenhag'ı geçersek M.United'ı düşüneceğiz" yorumunu yaptı.

EN İYİSİ LİDER BAŞAKŞEHİR

Corona virüsü arasından sonra 'de 5 maça çıkan takımlar içinde 13 puana ulaşan lider Başakşehir en başarılı ekip olurken, bu süreçte 1 puanda kalan Denizlispor en kötü performansa imza attı. Ligde zirvedeki turunculacivertlileri 10'ar puanla ve , 9'ar puanla da , , ve FK izledi.

  1. 11.7.2020
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