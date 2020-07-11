Mert Günok'tan müthiş seri! 2 sezondur...
Süper Lig'de son haftalara girilirken lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de milli kaleci Mert Günok, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor. Başarılı performansıyla Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın da dikkatini çeken 31 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonu da en az gol yiyen eldiven olarak tamamlamıştı.
Medipol Başakşehir, 32'nci haftası oynanacak Süper Lig'de 66 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürürken, ilk şampiyonluk yolunda milli kaleci Mert Günok da takıma büyük katkı sağlıyor.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ
Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. 31 lig maçının tamamında forma giyen Mert, bu karşılaşmaların 9'unda rakiplerine gol izni vermedi. Deneyimli file bekçisi ayrıca, 95 kurtarışla, ligde Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung (110) ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan (104) sonra en fazla kurtarış yapan isim oldu.
MİLLİ TAKIMDA DA FARK YARATTI
Mert Günok milli takımdaki performansıyla da fark yarattı. Türkiye, Mert'in oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme grubu maçlarını 3 golle kapatan ay-yıldızlılar, akan oyunda rakiplerine gol şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü. Türkiye, EURO 2020 elemelerinde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Günok'un görev aldığı 5 iç saha maçında da kalesini kapatan ay-yıldızlılar, önemli bir istatistiğe imza attı.
GEÇEN SEZONUN DA EN AZ GOL YİYEN FİLE BEKÇİSİYDİ
Geçen sezon da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Başakşehir, yarışta kupayı Galatasaray'a kaptırmasına rağmen Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi oldu. Mert bütün mücadelelerde sahaya çıkarken, 22 golle ligin en az gol yiyen kalecisi unvanını aldı.
SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Bu sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi bitecek Mert Günok, 1 Haziran 2020 tarihinde turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık mukavele imzaladı.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mert Günok'tan müthiş seri! 2 sezondur... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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