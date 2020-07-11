Mert Günok'tan müthiş seri! 2 sezondur... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'tan müthiş seri! 2 sezondur...

Mert Günok'tan müthiş seri! 2 sezondur...

'de son haftalara girilirken lider durumda bulunan 'de milli kaleci , ligin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor. Başarılı performansıyla Muslera'nın sakatlığı sonrası 'ın da dikkatini çeken 31 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonu da en az gol yiyen eldiven olarak tamamlamıştı.

, 32'nci haftası oynanacak 'de 66 puanla en yakın takipçisi 'un 4 puan önünde liderliğini sürdürürken, ilk şampiyonluk yolunda milli kaleci da takıma büyük katkı sağlıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ
Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. 31 lig maçının tamamında forma giyen Mert, bu karşılaşmaların 9'unda rakiplerine gol izni vermedi. Deneyimli file bekçisi ayrıca, 95 kurtarışla, ligde Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung (110) ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan (104) sonra en fazla kurtarış yapan isim oldu.

MİLLİ TAKIMDA DA FARK YARATTI
Mert Günok milli takımdaki performansıyla da fark yarattı. , Mert'in oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Avrupa Futbol Şampiyonası () eleme grubu maçlarını 3 golle kapatan ay-yıldızlılar, akan oyunda rakiplerine gol şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü. Türkiye, EURO 2020 elemelerinde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Günok'un görev aldığı 5 iç saha maçında da kalesini kapatan ay-yıldızlılar, önemli bir istatistiğe imza attı.

GEÇEN SEZONUN DA EN AZ GOL YİYEN FİLE BEKÇİSİYDİ
Geçen sezon da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Başakşehir, yarışta kupayı 'a kaptırmasına rağmen Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi oldu. Mert bütün mücadelelerde sahaya çıkarken, 22 golle ligin en az gol yiyen kalecisi unvanını aldı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Bu sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi bitecek Mert Günok, 1 Haziran 2020 tarihinde turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık mukavele imzaladı.

  1. 11.07.2020
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