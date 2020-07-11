Mert Günok'tan müthiş seri! 2 sezondur...

Medipol Başakşehir, 32'nci haftası oynanacak Süper Lig'de 66 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürürken, ilk şampiyonluk yolunda milli kaleci Mert Günok da takıma büyük katkı sağlıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ

Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. 31 lig maçının tamamında forma giyen Mert, bu karşılaşmaların 9'unda rakiplerine gol izni vermedi. Deneyimli file bekçisi ayrıca, 95 kurtarışla, ligde Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung (110) ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan (104) sonra en fazla kurtarış yapan isim oldu.

MİLLİ TAKIMDA DA FARK YARATTI

Mert Günok milli takımdaki performansıyla da fark yarattı. Türkiye, Mert'in oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme grubu maçlarını 3 golle kapatan ay-yıldızlılar, akan oyunda rakiplerine gol şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü. Türkiye, EURO 2020 elemelerinde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Günok'un görev aldığı 5 iç saha maçında da kalesini kapatan ay-yıldızlılar, önemli bir istatistiğe imza attı.

GEÇEN SEZONUN DA EN AZ GOL YİYEN FİLE BEKÇİSİYDİ

Geçen sezon da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Başakşehir, yarışta kupayı Galatasaray'a kaptırmasına rağmen Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi oldu. Mert bütün mücadelelerde sahaya çıkarken, 22 golle ligin en az gol yiyen kalecisi unvanını aldı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Bu sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi bitecek Mert Günok, 1 Haziran 2020 tarihinde turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık mukavele imzaladı.