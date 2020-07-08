Topal tarihe geçecek

Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluğa ulaşan ilk Türk futbolcu olabilir. 34 yaşındaki oyuncu 2007- 08'de Galatasaray formasıyla, 2013-14'te ise Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon da Medipol Başakşehir ile mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.