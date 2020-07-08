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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Topal tarihe geçecek

Topal tarihe geçecek

Tecrübeli oyuncu 3 farklı takımla şampiyonluğa ulaşan ilk Türk futbolcu olabilir.

Tecrübeli oyuncu 3 farklı takımla şampiyonluğa ulaşan ilk Türk futbolcu olabilir. 34 yaşındaki oyuncu 2007- 08'de formasıyla, 2013-14'te ise ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon da ile mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.

  1. 8.7.2020
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