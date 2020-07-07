Lider Horoz'a karşı

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala liderliğini sürdüren Başakşehir, bugün evinde Denizlispor'la karşılaşacak. Bir zorlu virajı daha kayıpsız dönmek isteyen turuncu-lacivertlilerde, tek eksik sarı kart cezalısı Epureanu. İstanbul temsilcisinde kart cezaları biten, takımın yıldızları Mahmut, Visca ve Aleksic ise Denizlispor maçıyla formasına kavuşacak. Başakşehir'in attığı 57 golün 30'unda Aleksic ve Visca imzası var.

14 MAÇTIR NAMAĞLUP

Okan Buruk'un öğrencileri, düşmeme mücadelesi veren Horozlar karşısına önemli bir psikolojik üstünlükle çıkacak. İstanbul ekibi, ligde son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasında da 14 maçtır bileği bükülmüyor. Koronavirüs arasından kötü dönen Ege temsilcisi ise bu dönemde 3 yenilgi, 1 beraberlik alırken, son olarak sahasındaki Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Bülent Uygun'la da yollar ayrıldı.