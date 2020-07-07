Lider Horoz'a karşı
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala liderliğini sürdüren Başakşehir, bugün evinde Denizlispor'la karşılaşacak. Bir zorlu virajı daha kayıpsız dönmek isteyen turuncu-lacivertlilerde, tek eksik sarı kart cezalısı Epureanu.
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala liderliğini sürdüren Başakşehir, bugün evinde Denizlispor'la karşılaşacak. Bir zorlu virajı daha kayıpsız dönmek isteyen turuncu-lacivertlilerde, tek eksik sarı kart cezalısı Epureanu. İstanbul temsilcisinde kart cezaları biten, takımın yıldızları Mahmut, Visca ve Aleksic ise Denizlispor maçıyla formasına kavuşacak. Başakşehir'in attığı 57 golün 30'unda Aleksic ve Visca imzası var.
14 MAÇTIR NAMAĞLUP
Okan Buruk'un öğrencileri, düşmeme mücadelesi veren Horozlar karşısına önemli bir psikolojik üstünlükle çıkacak. İstanbul ekibi, ligde son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasında da 14 maçtır bileği bükülmüyor. Koronavirüs arasından kötü dönen Ege temsilcisi ise bu dönemde 3 yenilgi, 1 beraberlik alırken, son olarak sahasındaki Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Bülent Uygun'la da yollar ayrıldı.
- 7.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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