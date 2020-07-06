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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Medipol 'de son dakika haberi... Turuncu lacivertlier, resmi internet sitelerinden yaptığı açıklamada corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Medipol , yapılan corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı.

Turuncu lacivertliler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüm test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama;

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 16:58
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