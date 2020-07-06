Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yapılan corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı.

Turuncu lacivertliler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüm test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama;