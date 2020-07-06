Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
Medipol Başakşehir'de son dakika haberi... Turuncu lacivertlier, resmi internet sitelerinden yaptığı açıklamada corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yapılan corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı.
Turuncu lacivertliler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüm test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
İşte o açıklama;
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 16:58
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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