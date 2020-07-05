Akdeniz akşamları
Haftaya zirvede giren İstanbul temsilcisi, deplasmanda Antalyaspor’u Demba Ba ve Elia’nın nefis golleriyle mağlup etti. Takipçisi Trabzonspor ile puan farkını maç fazlasıyla 5’e çıkardı.
Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğunu isteyen Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un öğrencilerinin hedefi deplasmandan 3 puanla dönerek zirvede girdikleri haftada avantajlarını sürdürmekti. Başakşehir ilk yarıda Demba Ba ile etkili oldu. Antalyaspor ise Podolski'nin önderliğinde rakip kaleye yüklendi. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. Fredy'nin çıkışı da Antalyaspor'un orta sahasını düşürdü.
VEYSEL YAKTI
İkinci devrede Başakşehir, Robinho'nun oyuna girmesiyle birlikte rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. 71'de Veysel Sarı'nın büyük hatasında Demba Ba meşin yuvarlağı önüne aldı, günün başarılı isimlerinden Boffin'i avlayarak topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Kalan bölümde Antalyaspor beraberlik için yüklenirken savunmasında ciddi boşluklar bıraktı. Ancak Demba Ba, İrfan Can ve Robinho bunlardan yararlanamadı. 90+6'da Elia'nın golüyle Başakşehir maçı 2-0 kazandı.
DEMBA BA FREDY'Yİ BİÇTİ
Antalyaspor'un orta sahasındaki yıldız ismi Fredy ilk yarıyı tamamlayamadı. Başakşehir'in forveti Demba Ba, ceza sahası içinde Fredy'ye sert müdahalede bulundu. İki oyuncu yerde kalırken Demba Ba, Fredy'nin bileklerine vurdu. Akdeniz temsilcisinin yıldızı bu sert faul sonrası devreyi göremeden oyundan çıktı. Yerine Chico sahaya dahil oldu. Kart çıkmadı.
POLDİ SAKATLANDI
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski geçen haftaki Gaziantep maçında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. 35 yaşındaki yıldız dün ilk 11'deydi. Tecrübeli oyuncu ikinci yarıda attığı depar sonrası sakatlandı ve sahayı terk etti. Podolski 71. dakikada yerini Gustavo Blanco'ya bırakarak oyundan çıktı.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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