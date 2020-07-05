Akdeniz akşamları

Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğunu isteyen Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un öğrencilerinin hedefi deplasmandan 3 puanla dönerek zirvede girdikleri haftada avantajlarını sürdürmekti. Başakşehir ilk yarıda Demba Ba ile etkili oldu. Antalyaspor ise Podolski'nin önderliğinde rakip kaleye yüklendi. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. Fredy'nin çıkışı da Antalyaspor'un orta sahasını düşürdü.



VEYSEL YAKTI

İkinci devrede Başakşehir, Robinho'nun oyuna girmesiyle birlikte rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. 71'de Veysel Sarı'nın büyük hatasında Demba Ba meşin yuvarlağı önüne aldı, günün başarılı isimlerinden Boffin'i avlayarak topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Kalan bölümde Antalyaspor beraberlik için yüklenirken savunmasında ciddi boşluklar bıraktı. Ancak Demba Ba, İrfan Can ve Robinho bunlardan yararlanamadı. 90+6'da Elia'nın golüyle Başakşehir maçı 2-0 kazandı.



DEMBA BA FREDY'Yİ BİÇTİ

Antalyaspor'un orta sahasındaki yıldız ismi Fredy ilk yarıyı tamamlayamadı. Başakşehir'in forveti Demba Ba, ceza sahası içinde Fredy'ye sert müdahalede bulundu. İki oyuncu yerde kalırken Demba Ba, Fredy'nin bileklerine vurdu. Akdeniz temsilcisinin yıldızı bu sert faul sonrası devreyi göremeden oyundan çıktı. Yerine Chico sahaya dahil oldu. Kart çıkmadı.



POLDİ SAKATLANDI

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski geçen haftaki Gaziantep maçında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. 35 yaşındaki yıldız dün ilk 11'deydi. Tecrübeli oyuncu ikinci yarıda attığı depar sonrası sakatlandı ve sahayı terk etti. Podolski 71. dakikada yerini Gustavo Blanco'ya bırakarak oyundan çıktı.