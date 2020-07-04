Başakşehir tapusunu aldı

Lider Başakşehir, sezon başında Bundesliga 2 takımı Hamburg'dan kiraladığı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. 22 yaşındaki orta saha ile 2023-24'e kadar imza atıldığı duyuruldu. Genç futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 23 maçta oynadı.