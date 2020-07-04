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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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tapusunu aldı

Başakşehir tapusunu aldı

Lider , sezon başında 2 takımı Hamburg'dan kiraladığı 'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. 22 yaşındaki orta saha ile 2023-24'e kadar imza atıldığı duyuruldu. futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 23 maçta oynadı.

Lider , sezon başında 2 takımı Hamburg'dan kiraladığı 'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. 22 yaşındaki orta saha ile 2023-24'e kadar imza atıldığı duyuruldu. futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 23 maçta oynadı.

  1. 4.7.2020
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