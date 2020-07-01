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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Zorunlu rotasyon yapılacak

Zorunlu rotasyon yapılacak

G.Saray maçında Aleksic, Mahmut ve Visca'yı kart cezasına kurban veren , 'a hazırlanıyor.

G.Saray maçında Aleksic, Mahmut ve Visca'yı kart cezasına kurban veren , 'a hazırlanıyor. ; 'yı santrfora çekip Robinho, Berkay ve M. Topal'ı kullanacak.
  1. 1.7.2020
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