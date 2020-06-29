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29 Haziran 2020, Pazartesi
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İrfan ve Visca’yı es geçti

İrfan ve Visca’yı es geçti

maç içinde zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. 'nin 'un yüzüne vurduğu dirsek ve 'nın 'ın aşil tendonuna basması tepki çekti.

maç içinde zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. 'nin 'un yüzüne vurduğu dirsek ve 'nın 'ın aşil tendonuna basması tepki çekti. Ancak hakem bu sert faullerde oyuncuları cezalandırmadı. Bu tavrı tepki topladı.
  1. 29.6.2020
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