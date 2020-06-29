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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Cengiz için güzel pankart

Cengiz için güzel pankart

Kulübü, art arda iki defa ameliyat olan Başkanı 'e pankartla jest yaptı.

Tribünlere "Sayın Başkan'a geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı asıldı. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Cengiz'i görüntülü arayarak bu pankartı gösterdi. Albayrak, bir süre Başkanı ile de görüştü.

  1. 29.6.2020
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