Cengiz için güzel pankart
Başakşehir Kulübü, art arda iki defa ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e pankartla jest yaptı.
Tribünlere "Sayın Mustafa Cengiz Başkan'a geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı asıldı. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Cengiz'i görüntülü arayarak bu pankartı gösterdi. Albayrak, bir süre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile de görüştü.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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