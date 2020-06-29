Cengiz için güzel pankart

Tribünlere "Sayın Mustafa Cengiz Başkan'a geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı asıldı. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Cengiz'i görüntülü arayarak bu pankartı gösterdi. Albayrak, bir süre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile de görüştü.