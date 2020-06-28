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28 Haziran 2020, Pazar
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Visca kariyerinde ilk kez gördü

Visca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

’in sahasında ile 1-1 berabere kaldığı maçın 85. dakikasında çift sarı karttan kırmızı görerek oyundan atılan , kariyerinde ilk defa ile cezalandırılmış oldu.

'in 29. haftasında Başakşehir, evinde ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puanın yanında bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Visca'yı da kaybetti. Boşnak oyuncu, 74. dakikada hakem 'a yaptığı itirazlar sonucu görmüştü. 30 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 85. dakikasında da faul neticesinde ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu , 'nın profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.
  1. 29.06.2020
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