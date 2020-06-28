Visca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Medipol Başakşehir’in sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın 85. dakikasında çift sarı karttan kırmızı görerek oyundan atılan Edin Visca, kariyerinde ilk defa kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.
Bu kırmızı kart, Edin Visca'nın profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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