Sadece Fenerbahçe’ye yenildi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Sadece Fenerbahçe’ye yenildi

Sadece ’ye yenildi

Sadece Fenerbahçe’ye yenildi

'in karşısındaki en büyük avantajı Stadyumu... Turuncu-lacivertliler, bu sezon sahasında oynadığı son 13 maçını kaybetmedi.

Aynı zamanda evindeki son 6 mücadelede rakiplerine puan vermedi. Sahasındaki 10 maçı kazanan , 3 maçta ise berabere kaldı. temsilcisi, sahasındaki tek mağlubiyetini ise 2. Haftada (Sahasında oynadığı ilk maç) 'ye karşı 2-1'lik skorla aldı.

  1. 28.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sadece Fenerbahçe’ye yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA