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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Kural hatası ve tekrar

Kural hatası ve tekrar

Hakem , yardımcıları ve VAR ekibinin skandal kararlarının damga vurduğu, maçının yankıları sürüyor.

Hakem , yardımcıları ve VAR ekibinin skandal kararlarının damga vurduğu, maçının yankıları sürüyor. Başkan Fatih Mert, ofsayt gerekçesiyle sayılmayan 2. golleri sonrasında, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'ye başvurduklarını bildirdi. Başkan Mert sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu yaptık" ifadelerini kullandı.
  1. 24.6.2020
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