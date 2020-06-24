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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’in zorlu fikstürü

Başakşehir’in zorlu fikstürü

Ligde 28. haftayı lider tamamlayan 'i zorlu bir fikstür bekliyor.

Ligde 28. haftayı lider tamamlayan 'i zorlu bir fikstür bekliyor. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden G.Saray'ı ağırlayacak turuncu-lacivertliler, bir sonraki hafta ise son 10 haftada mağlubiyet yaşamayan 'nın konuğu olacak. ekibi daha sonra , , ve K.Paşa ile karşılaşacak.
  1. 24.6.2020
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