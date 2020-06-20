Seyircisiz maçta bu da oldu! Demba Ba'ya tribünden su şişesi...

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA SU ŞİŞESİ!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede tribünden su şişe atılması ise gündeme damga vurdu. 56. dakikada yerini Robinho'ya bırakarak yedek kulübesine gelen Demba Ba'nın ayağına su şişesi atıldı ve yıldız futbolcu yerde kaldı.

BURUK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Demba Ba'ya pet şişe atılmış, o da ayağına gelmiş, ufak bir sakatlığa yol açmış. Kime attı herhalde onu emniyet güçleri bulacaktır. Tabi ki oyunculara karşı bu tür şeylerin yapılması doğru değil. Zaten seyircisiz oynanan maçta da bunu kim yaptığı çok daha kolay bulunacaktır. Hem üzücü hem komik bir olay" dedi.