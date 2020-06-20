Seyircisiz maçta bu da oldu! Demba Ba'ya tribünden su şişesi... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Seyircisiz maçta bu da oldu! Yıldız futbolcuya su şişesi...

Seyircisiz maçta bu da oldu! 'ya tribünden ...

Seyircisiz maçta bu da oldu! Demba Ba'ya tribünden su şişesi...

'in 28. haftasında , 'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Ancak maça damga vuran detay ise karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına rağmen yedek kulübesindeki 'ya fırlatılmasıydı...

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA SU ŞİŞESİ!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede tribünden su şişe atılması ise gündeme damga vurdu. 56. dakikada yerini Robinho'ya bırakarak yedek kulübesine gelen 'nın ayağına atıldı ve yıldız futbolcu yerde kaldı.

BURUK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü ise, "Demba Ba'ya pet şişe atılmış, o da ayağına gelmiş, ufak bir sakatlığa yol açmış. Kime attı herhalde onu emniyet güçleri bulacaktır. Tabi ki oyunculara karşı bu tür şeylerin yapılması doğru değil. Zaten seyircisiz oynanan maçta da bunu kim yaptığı çok daha kolay bulunacaktır. Hem üzücü hem komik bir olay" dedi.

  1. 20.06.2020
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