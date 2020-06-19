Şehir zirve aşkına - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Şehir zirve aşkına

Şehir zirve aşkına

Şehir zirve aşkına

son 8 maçını kaybetmeyen , 28. haftanın açılış maçında bugün 'ne konuk olacak. , rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

son 8 maçını kaybetmeyen , bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak oldu. , haftaya aynı puana sahip olduğu lider 'un averajla gerisinde ikinci sırada girerken, bugün 28. haftanın açılış maçında 'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. ekibinin Alanya maçında sakatlanan Senegalli yıldızı 'nın durumu karşılaşma saatinde netlik kazanacak.
  1. 19.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehir zirve aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA