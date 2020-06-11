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11 Haziran 2020, Perşembe
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babasını kaybetti

Demba Ba babasını kaybetti

'in Senegalli yıldızı ’nın babası , hayatını kaybetti.

'in Senegalli yıldızı 'nın babası , hayatını kaybetti. 'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda. 35 yaşındaki golcü, lig öncesi bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Demba, cenaze için Senegal'e giderse Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantinaya girmek zorunda.
  1. 11.6.2020
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