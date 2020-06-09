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09 Haziran 2020, Salı
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mesaide

Başakşehir mesaide

maçının hazırlıklarını sürdüren , günü tek idmanla tamamladı.

maçının hazırlıklarını sürdüren , günü tek idmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Başakşehir, bugün 10.30'daki antrenmanla çalışmaları sürdürecek.
  1. 9.6.2020
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