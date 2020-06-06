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06 Haziran 2020, Cumartesi
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de Furkan’a talip

Başakşehir de Furkan’a talip

Menemen'in genç oyuncuları 'in gözdesi olmaya devam ediyor. 'in istediği öğrenildi.

Menemen'in genç oyuncuları 'in gözdesi olmaya devam ediyor. 'in istediği öğrenildi. 20 yaşındaki stoper ile 2022'ye kadar kontratı bulunan ekibi, bonservis kazanmayı hedefliyor. Furkan, bu sezon 2 maçta görev yaptı.
  1. 6.6.2020
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