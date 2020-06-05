Robinho'dan flaş transfer açıklaması! "O kulübe büyük sevgim var"

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Robinho, transfer açıklamalarında bulundu.

Instagram canlı yayınında konuşan Brezilyalı yıldız, "Santos'a, şehire ve kulübe karşı çok büyük sevgim var" ifadelerini kullandı.

Santos'a geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise 36 yaşındaki yıldız, "Santos sayesinde tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Umarım Copa Libertadores'i tekrar oynarım. Oynadığım takdirde elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.