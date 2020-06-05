Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, eski takımı Santos'a döneceği iddialarıyla ilgili, "Kulübe ve şehire büyük sevgim var. Umarım Copa Libertadores'i tekrar oynarım" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Robinho, transfer açıklamalarında bulundu.
Instagram canlı yayınında konuşan Brezilyalı yıldız, "Santos'a, şehire ve kulübe karşı çok büyük sevgim var" ifadelerini kullandı.
Santos'a geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise 36 yaşındaki yıldız, "Santos sayesinde tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Umarım Copa Libertadores'i tekrar oynarım. Oynadığım takdirde elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
- 05.06.2020
- Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi
- Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar
- Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
- Trabzonspor'a rekor teklif! İngiliz devi gözünü karattı
- Sumudica'dan transfer sözleri! "G.Saray ve F.Bahçe kesin..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Robinho'dan flaş transfer açıklaması! "O kulübe büyük sevgim var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.