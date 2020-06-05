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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Medipol Başakşehir Flaş transfer açıklaması! "O kulübe büyük sevgim var"

'dan flaş açıklaması! "O kulübe büyük sevgim var"

Robinho'dan flaş transfer açıklaması! "O kulübe büyük sevgim var"

'in Brezilyalı yıldızı , eski takımı 'a döneceği iddialarıyla ilgili, "Kulübe ve şehire büyük sevgim var. 'i tekrar oynarım" dedi.

ekiplerinden 'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , açıklamalarında bulundu.

canlı yayınında konuşan Brezilyalı yıldız, "'a, şehire ve kulübe karşı çok büyük sevgim var" ifadelerini kullandı.

Santos'a geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise 36 yaşındaki yıldız, "Santos sayesinde tüm hayallerimi gerçekleştirdim. 'i tekrar oynarım. Oynadığım takdirde elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

  1. 05.06.2020
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