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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Şehir'den müjde

Şehir'den müjde

'de teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

'de teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Öte yandan ekibi, dün çift idmanla Alanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.
  1. 3.6.2020
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