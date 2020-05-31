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31 Mayıs 2020, Pazar
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’den 11’e 11 maç

Başakşehir’den 11’e 11 maç

Şampiyonluk adaylarından , maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Şampiyonluk adaylarından , maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular 11'e 11 maç yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Günü izinli geçirecek futbolcular, çalışmalarına yarın başlayacak.
  1. 31.5.2020
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