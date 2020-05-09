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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Gümüşdağ: Çoğunluk istedi

Gümüşdağ: Çoğunluk istedi

 Başkanı , maçların başlatılması kararını değerlendirdi.

Başkanı , maçların başlatılması kararını değerlendirdi. Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği toplantısında çoğunluk haziranın ilk haftası başlaması konusunda istekliydi. 'nin kararının ana sebebi kulüplerin çoğunun ortak kararıdır" diye konuştu.

  1. 9.5.2020
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