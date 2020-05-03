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03 Mayıs 2020, Pazar
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gençleşecek

Başakşehir gençleşecek

'nde , 'de şampiyonluğu kovalayan gelecek sezonun planlamalarını yapıyor.

'nde , 'de şampiyonluğu kovalayan gelecek sezonun planlamalarını yapıyor. Başkan ile teknik direktör yaptığı görüşmede takımı gelecek sezon gençleştirme kararı aldı. 24 kişilik kadroda 14 tane 30 yaş üzeri oyuncunun bulunması dikkat çekiyor.
  1. 3.5.2020
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